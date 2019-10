En yngre kvinde overfaldt søndag morgen en ambulanceredder på Herlev Hospital.

Redderen fik med hjælp fra hospitalspersonale pacificeret kvinden, indtil politiet ankom og kunne overtage sagen.

Det skriver beredsskabinfo.dk

Det fremgår ikke, hvorfor kvinden overfaldt redderen.

Redderen kom ikke alvorligt til skade under overfaldet og kunne køre sin vagt færdig umiddelbart efter.

Sagen er ikke enestående, oplyser Region Hovedstadens Akutberedskab:

»Det sker alt for ofte, at vores mandskab er udsat for vold eller trusler om vold.«

Region Hovedstadens Akutberedskab opfordrer danskerne til at passe på redderne, når de er på arbejde, så de fortsat kan hjælpe syge mennesker.