Han holder med begge hænder for skudsåret i maven, mens de to politibetjente forsøger at tilkalde hjælp. De venter og venter, men der kommer ikke nogen.

Til sidst lægger betjentene den 50-årige svenske mand ind på bagsædet af politibilen og kører selv på hospitalet. Det fortæller manden og hans familie, da B.T. møder dem i en svensk forstad.

»Det kan ikke være rigtigt, at der ingen ambulancer var,« siger han.

Men ifølge B.T.s oplysninger manglede der netop ambulancer i op mod en lille time, efter skyderiet begyndte i Field's. Det bekræfter to kilder, som har indgående kendskab til redningsarbejdet den søndag.

Hjemme hos den 50-årige svenske mand tager han sin mobiltelefon op af lommen og viser et foto af sig selv på Rigshospitalet.

Operationssåret på maven er på størrelse med en amerikansk fodbold. Manden ønsker ikke sit navn eller billede frem, efter alt hvad der er sket. Men han husker det hele og vil fortælle det.

»Jeg var vågen hele tiden.«

Han husker derfor, hvordan gerningsmanden skyder ham i maven, at han bliver væk fra sin familie, og at politiet hjælper ham hen til et hotel ved siden af Field's. Den 50-årige svenske mand husker også ventetiden, mens politibetjentene desperat forsøger at tilkalde hjælp til ham og til sidst selv må køre ham i politibil til Rigshospitalet.

Uden foran Field's' hovedindgang stod den 50-åriges kone og to børn ved Royal Burger & Shawarma sammen med mange andre, der var flygtet ud af centret. Den ældste datter viser en video, hvor man kan se hende stå og tale i telefon med sin far, der lå såret ikke langt derfra.

»På det tidspunkt var der ingen ambulancer foran Field's,« fortæller hun.

Videoen er optaget klokken 18.04, står der. Det er 25 minutter efter, at Akutberedskabet får de første alarmopkald, viser en hændelses-log, som B.T. har fået aktindsigt i.

En kortlægning af fotos taget ved hovedindgangen til Field's viser de første ambulancer på stedet i tidsrummet 18.12-18.17. Rigshospitalet oplyser, at de modtog det første skudoffer 18.20 og de resterende to frem til 18.45.

Region Hovedstadens Akutberedskab vil hverken be- eller afkræfte forløbet med den svenske patient eller oplyse, hvornår de første ambulancer ankom, da det er fortroligt af sikkerhedsmæssige hensyn.

B.T. kan dog citere Thomas Reiman, vicedirektør i Akutberedskabet, for, at ambulancer og akutlægebiler i flertal kom »meget hurtigt« til Field's.

Men kilder med kendskab til indsatsen ved Field's, og som af hensyn til deres arbejde er anonyme, fortæller noget andet og nævner den svenske patient:

»Der var ikke nogen ambulancer til det.«

I politibilen på vej til Rigshospitalet var den 50-årige svenske mand bevidst om sin livsfarlige situation, fortæller han.

Han var skudt i maven og havde ikke været tilset af nogen paramediciner eller læge. Politibilen kørte i kaosset først den forkerte vej, husker han. Imens rullede han rundt på bagsædet og mærkede hvert et smertefuldt bump på vejen. Under første del af køreturen i politibilen var den svenske mand i telefonisk kontakt med sin familie over Facetime.

Da de afbrød samtalen, sagde de: »Held og lykke.« Hans kone og børn vidste ikke, om han ville overleve. Og han vidste ikke, om de var i sikkerhed endnu.

»Han kunne tale, men hans tilstand kunne hurtigt ændre sig,« siger hans kone.

Den svenske familie blev adskilt i Field's, da gerningsmanden omkring klokken 17.30 affyrede flere skud mod tilfældige kunder. På det tidspunkt var de ved restaurantområdet. Den 50-årige svenske mand var en af dem, som blev ramt af skud, og som fremgår af politiets oversigt som en af de 'alvorligt sårede'.

Inde i Field's gjorde adrenalinen, at den 50-årige selv kunne bevæge sig noget af vejen ud af shoppingcentret, hvor han fik hjælp af en politibetjent og en mand, som støttede ham hen til det nærliggende hotel, hvor politiet forgæves tilkaldte lægehjælp.

Den 50-årige mand og hans familie er i dag lykkelige over, at han overlevede søndag 3. juli. Men de er alle uforstående over for, at der ikke kom en ambulance til ham.