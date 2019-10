Gerningsmand i ambulance forsøgte med vilje at køre ind i folk. Politi finder en maskinpistol og narko i bil.

Flere personer - blandt andet en mor og et tvillingepar i en barnevogn - blev tirsdag påkørt af en ambulance, der var stjålet i Oslo.

Norsk politi siger, at en 32-årig bevæbnet mand havde kapret ambulancen. Han blev et kvarter senere under dramatiske forhold stoppet og pågrebet.

Politiet anholdte senere på eftermiddagen også en kvinde i 20'erne.

Politiet siger, at den 32-årige kaprer af ambulancen forsøgte at køre folk ned med vilje.

- Det som er særdeles alvorligt og beklageligt er, at gerningsmanden bevidst kørte bilen op på fortovet for at ramme tilfældige ofre, siger vicepolitimester Johan Frederiksen på et pressemøde.

I ambulancen har politiet fundet to våben: Et haglgevær og en Uzi maskinpistol. Der er også blevet fundet større mængder narkotika i bilen.

Kvinden og tvillingerne på syv måneder blev efterfølgende kørt til et sygehus. Her kunne man konstatere, at tvillingerne kun var kommet lettere til skade.

Under en "krævende" operation forsøgte politiet tre gange af stoppe ambulancen ved at skyde mod den, fortæller Frederiksen.

- Vi måtte stoppe denne galmandsfærd hurtigst muligt, siger han.

Til sidst lykkedes det ved at køre ind i ambulancen fra to sider.

Den 32-årige er blevet sigtet for drabsforsøg. Han er kendt af politiet i forvejen, men politiet har ikke fastslået noget motiv for hans handlinger.

Politiet skrev tidligere Twitter, at der ikke umiddelbart var mistanke om terror.

Den første melding lød, at der havde været en trafikulykke ved Rosenhoff i Oslo, og at en bil var landet på taget. Lige efter fik politiet oplyst, at en mand løb fra stedet. Han var bevæbnet og havde sigtet mod folk med et våben, skrev avisen VG.

På det tidspunkt trængte manden ind i ambulancen, der holdt parkeret, og kørte væk i høj fart.

Politiet oplyste tidligere om den amholdte kvinde, at hun har "en relation til den pågrebne mand".

