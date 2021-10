Beredskabet i Nordjylland er rykket ud til en voldsom brand i Svenstrup nær Aalborg.

Det oplyser beredskabet på Twitter.

Branden er opstået i en bygning på Ridemandsmøllevej, og der er meldinger om en eksplosion på stedet.

Et øjenvidne fortæller, at der lød et 'ordentlig brag', og at en ambulance er kørt fra stedet med fuld udrykning.

Eksplosionen er sket i en garage, og en person skulle være kommet til skade.

B.T. forsøger at komme igennem til Nordjyllands Politi, men det har ikke været muligt.

Skadernes omfang som følge af branden og eksplosionen er ukendt.

Anmeldelsen kom via 1-1-2 klokken 13.43.

B.T. følger sagen og opdaterer løbende.