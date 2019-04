En ambulance og personbil er kørt sammen i Hillerød.

Færdselsuheldet er sket i et lyskryds på Skansevej ikke langt fra hospitalet.

Ambulancen kørte med udrykning og var på vej mod hospitalet, da sammenstødet skete.

Det oplyser Søren Bjørnestad, vagtchef ved Nordsjællands Politi, til B.T.

Politiet er ved at undersøge, hvordan uheldet skete. Foto: Allan Andersen Vis mere Politiet er ved at undersøge, hvordan uheldet skete. Foto: Allan Andersen

»Der blev sendt tre ambulancer til stedet, og de fire personer, der var involveret i ulykken, er blevet kørt på hospitalet,« siger vagtchefen.

Han fortæller, at det faktum, at de er blevet kørt på hospitalet og ikke på Rigshospitalets traumecenter, højst sandsynligt betyder, at der ikke er tale om livstruende skader.

Kort før 18.30 oplyser Nordsjællands Politi på Twitter, at alle personer, der var involveret i færdselsuheldet, er sluppet med ømhed og en chokerende oplevelse.

Politiet arbejder på at finde ud af, præcis hvordan uheldet skete.