De fleste mennesker ved, hvad de skal gøre, når blå blink og sirener nærmer sig i trafikken. Man holder ind til siden, holder afstand, og gør plads.

Den slags regler så en bilist dog stort på lørdag, da en ambulance i fuld fart på motorvej E45 var på vej til en ulykke.

Føreren af bilen valgte at køre efter ambulancen, mens den kørte med 150 km/t og fuld udrykning:

»En af ambulanceførerene ringede og sagde, at en personbil havde kørt efter dem. Bilen kørte helt tæt på dem. Hvis ambulancen pludselig skulle bremse, kunne det være endt katastrofalt.«

Det siger vagtchef ved Østjyllands Politi, Morten Bang Rasmussen til B.T. og fortsætter:

»Almindelige bilister må slet ikke køre lige så stærkt som en ambulance, så det i sig selv er dybt problematisk«.

Vagtchefen fortæller, at chikane af ambulancer under udrykning ikke ofte sker, men:

»Det hænder, at folk ikke kan give plads til udrykningskøretøjer. Der er folk, der synes, at det er sjovt at køre stærkt. Nogen synes, at det er sjovt at chikanere«.

Da ambulancen var drejet fra motorvejen, fortsatte personbilen på motorvejen, og efter anmeldelsen forsøgte politiet at finde den pågældende bil.

Det lykkedes dog ikke.

Nu bringer politiet på Twitter en opfordring og en påmindelse til alle danske bilister:

»Vi opfordrer alle i trafikken til at respektere udrykningskøretøjer. Giv plads til dem, så hjælpen kommer sikkert frem!«