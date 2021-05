Da ambulancefolk torsdag morgen gik i udrykning med en akut hjertepatient ombord, fik de pludselig følgeskab af en Kia Ceed.

For at komme hurtigst muligt frem kørte ambulancen langt over fartgrænsen på strækningen mellem Svendborg og Odense ad Svendborgmotorvejen, skriver TV 2/Fyn.

Den var oppe på hele 150 km/t, og det udnyttede føreren af personbilen. Bilisten lagde sig lige bag ambulancen og udnyttede den til at komme hurtigt frem.

Bilisten holdt sig bag ambulancen næsten hele den 50 kilometer lange tur, og det fik undervejs den ene ambulancefører til at kontakte politiet.

Ambulance Syd, der kører på Fyn, oplever få gange, at bilister udnytter deres høje fart.

»Det er chikane og udgør et sikkerhedsproblem for vores ambulancer,« siger Allan Mose, der er driftschef hos Ambulance Syd.

På trods af opkaldet til politiet, så forsvandt bilisten, før politiet nåede frem til dem. Fyns Politi er i besiddelse bilens registreringsnummer, men planlægger ikke at gøre mere i sagen.

Man kan nemlig ikke bevise, at bilen har kørt 150 km/t.