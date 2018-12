Marokkos ambassade i København fordømmer drabet på danske Louisa Vesterager Jespersen og norsk veninde.

Dobbeltdrabet på to kvindelige studerende i Marokko er en tragedie, men vi må ikke lade terroren vinde.

Sådan lyder det lørdag fra Marokkos ambassade i København.

- Det marokkanske folk er chokeret over denne tragedie og fordømmer på det kraftigste denne terrorhandling, skriver ambassaden i en udtalelse til Ritzau.

Reaktionen kommer på dagen, da de to dræbte - 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland - mindes flere steder i Marokko.

Dels i landsbyen Imlil i nærheden af, hvor de mandag blev fundet dræbt.

Dels i hovedstaden Rabat, hvor det marokkanske advokatsamfund står for mindehøjtideligheder ved henholdsvis Norges og Danmarks ambassader.

Myndighederne i Marokko mistænker fire mænd, der i en video angiveligt har sværget troskab mod Islamisk Stat, for at stå bag dobbeltdrabet.

- Deres (Islamisk Stats, red.) mål er at skabe frygt og bringe vores fælles værdier i fare. Vi må ikke lade terroren sejre, hedder det i udtalelsen fra ambassaden.

Sidst landet blev ramt af terror, var i 2011.

Dobbeltdrabet har ifølge ambassaden udløst en "hidtil uset bølge af solidaritet" i forhold til ofrene og deres pårørende.

De fire mænd, der anses for hovedmistænkte, blev anholdt tirsdag og torsdag.

Fredag oplyste myndighederne i Marokko, at yderligere ni personer, der sættes i forbindelse med sagen, er anholdt.

Ambassaden fremhæver, at der er sket adskillige anholdelser på "rekordtid".

- Efterforskningen fortsætter, og alle involverede vil blive anholdt, og retfærdigheden ske fyldest, forventes det.

De to kvindelige studerende var taget til Marokko blandt andet for at vandre i Atlasbjergene.

Ambassaden oplyser i udtalelsen, at man står til rådighed for de berørtes familier og arbejder tæt sammen med det danske udenrigsministerium og Danmarks ambassadør i Marokko.

/ritzau/