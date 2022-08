Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I tre år har Mikkel Skelskov ventet på en dom i det, der bliver kaldt en af Danmarks største svindelsager.

I et propfyldt retslokale i Københavns Byret er hammeren netop faldet over de tiltalte i den såkaldte 'Operation Greed'-sag.

Mikkel Skelskov, der er ekskæreste med Amalie Szigethy og far til deres to børn, er netop blevet idømt to år og seks måneders ubetinget fængsel.

Sammen med 16 andre har Mikkel Skelskov været tiltalt for fremstille flere end 5.000 falske fakturaer for omkring 530 millioner kroner og snydt statskassen for 295 millioner kroner.

Mikkel Skelskov blev landskendt i tv-programmet 'Amalies Baby', hvor det kaotiske forhold blev udstillet.

Inden dommeren kom ind i det store varme retslokale, foldede Mikkel Skelskov et papirsfly af et stykke papir, han fik af sin forsvarsadvokat Ole Schmidt.

»Dømte må ikke drive valutavirksomhed og udveksle valuta ind til videre. Han må heller ikke besidde elektroniske penge,« siger dommeren i byretten.

Herudover har Mikkel Skelskov fået beslaglagt 24.000 kroner. Han skal betale omkring 350.000 kroner plus moms til en revisor og sagens omkostninger for sit eget vedkommende.

FAKTA: Krav om rekordstraf til chef for fakturafabrik Cirka 800 kunder bestilte og betalte for falske fakturaer for at dække over sort arbejde, mener anklagere. 17 mænd og tre firmaer er tiltalt i sagen, som politiet har efterforsket under betegnelsen "Operation Greed". I mere end tre år har sagen været under behandling i Københavns Byret. Første retsmøde var i december 2018. Med et krav om fængsel i ti år til den formodede leder af netværket ønsker anklagemyndigheden, at der sættes strafrekord for økonomisk kriminalitet. Her er et par fakta om sagen og tiltalen: * Anholdelserne skete 10. oktober 2017. * Sagens kerne er 5400 falske fakturaer for i alt 530 millioner kroner. * Statskassen blev snydt for 295 millioner kroner i A-skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, hævdes det. * I vekselkontorer skete der hvidvask af 452 millioner kroner, lyder påstanden. * Cirka 800 firmaer var kunder i netværket. De havde udført sort arbejde og havde brug for fakturaer, mener anklagerne. * De blev udstedt af 12 såkaldte skraldespandsselskaber, heriblandt Angel's Manpower og Soendergren Enterprise. Efter betaling fik firmaerne beløbene retur i kontanter minus 15 eller 13 procent, hævdes det. * I en kontorcontainer og på A Hotels i Brøndby blev de fleste aktiviteter planlagt og udført, påstås det. * Værdier for 88 millioner er beslaglagt. Heriblandt diamantringe, guldbarrer og friværdier af ejendomme og ejerlejligheder i Albertslund, Dragør, Frederiksværk, Helsinge, Helsingør, København, Nakskov, Rødby, Stege og andre steder. * Tre dansk-pakistanske brødre er blandt de tiltalte. Familiens base var en villa i Dragør. To af brødrene samt to andre mænd anklages for at udgøre kernen i netværket. Kilder: Anklageskrift, retsmøder og Ritzau.

En yderst solbrun Mikkel Skelskov forlod retten i hast, inden dommeren var færdig med at læse hele domsafsigelsen op.

Den 30-årige tidligere reality-deltager var tiltalt for hæleri af grov beskaffenhed og hvidvask. I anklageskriftet fremgår det, at Mikkel Skelskov var ejer af og direktør for vekselkontoret Cash Me Aps.

Tilbage i starten af 2015 og frem til 1. oktober 2015 har Cash Me Aps ifølge anklageskriftet fået 9.423.041 kroner sat ind på sin konto i Arbejdernes Landsbank.

Hovedmanden bag 'Operation Greed', Naveed Anwar, fik syv års fængsel og skal betale en bøde på 175 millioner kroner.

Retssagen startede i 2018. I alt er der blevet afholdt 153 retsmøder, inden der kunne falde dom torsdag.

I alt 17 selskaber og tre selskaber, herunder to vekselbureauer, har været på anklagebænken.

Her stod Mikkel Skelskov som ejer af Cash Me Aps.

Han er nu dømt for at overføre penge ad flere omgange til to forskellige vekselkontorer med henblik på veksling og efterfølgende udbetaling, selvom Mikkel Skelskov vidste eller bestemt formodede, at pengene stammede fra ulovlige handlinger.

Ud af de 17 tiltalte blev en frifundet, resten blev idømt fængselsstraffe mellem syv år og 60 dages fængsel.

Forsvarsadvokat Ole Schmidt oplyser i retten, at de anker til frifindelse.