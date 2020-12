Der er sket et alvorligt færdselsulykke på Hovedvej 24 ved Store Darum nær Esbjerg og vejen vil være spærret i et stykke tid.

Det bekræfter vagtchef Karsten Høy for Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg overfor B.T.

Ifølge politiet var en person kommet alvorligt tilskade og nu meldes den person omkommet af sine kvæstelser.

I en personbil kørte han frontalt ind i en modkørende lastvogn.



Politiet har etableret en omkørsel via Varde Hovedvej og Gammel Darumvej, og politiet forventer, at Hovedvej 24 ved Store Darum vil være spærret i tre til fire timer endnu.

Politiet har tilkaldt en bilinspektør for at få svar på hvad der kan være årsagen til uheldet.

De nærmeste pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.