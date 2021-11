Fyns Politi har søndag eftermiddag tweetet ud, at et alvorligt uheld er skyld i, man har valgt at spærre et kryds på Odensevej.

Det sker fire kilometer vest for Assens i krydset Odensevej og Gamtoftevej, oplyser ordensmagten.

»To biler involveret. Krydset afspærret,« lyder det således i tweetet, hvor politiet også gør opmærksom på, hvilken rute man i stedet skal tage.

Bilister, der skulle have kørt på Odensevej, skal nemlig i stedet tage Ravnekærvej, lyder det i opslaget.

Færdselsuheld: Gamtoftevej/Odensevej i Assens. To biler involveret. Krydset afspærret. Trafikken afledes via Ravnekærvej. Vis hensyn og kør forsigtigt. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) November 7, 2021

Fyns Politi sluttede desuden deres tweet med en opfordring.

De beder nemlig kørende om at køre forsigtigt og vise hensyn, nu hvor uheldet er ude.

Opdateres …