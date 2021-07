Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at der er sket et alvorligt uheld på Hovedvej 12 Vardevej, som er totalt spærret nord for Kibæk.

Politiet anbefaler, at man finder alternative ruter.

Der er tale om en lastbil og en personbil, som er forulykket. Udrykningskøretøjer er på vej til stedet.

Hovedvej 12 Vardevej er totalt spærret nord for Kibæk som følge af alvorligt uheld mellem lastbil og personbil. Find selv alternativ rute. Politi og redning er på vej. Ikke yderligere til pressen for nuværende. #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 1, 2021

Opdateres …