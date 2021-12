Der er sket et alvorligt uheld på Køge Bugt Motorvejen i retning mod syd.

Københavns Vestegns Politi skriver på Twitter, at de er på vej til stedet.

»Vi har intet yderligere p.t. men forvent hurtig kødannelse på stedet. Vi opdaterer når vi ved mere.«

Politiet oplyser, at trafikken ledes væk fra motorvejen og op ad afkørsel 25 Vallensbæk S.

»Kør eventuelt af ved afkørsel 24 eller før for at undgå køen. Vi forventer, at der vil være spærret i længere tid,« skriver politiet i tweetet.

I forbindelse med uheldet er der lukket for tilkørsel til motorvejen fra tilkørsel 25.

