En lastbil, en tankvogn og to andre køretøjer er involveret i et alvorligt færdselsuheld i København.

Fire køretøjer er involveret i et alvorligt færdselsuheld ved Kalvebodbroerne i København. Blandt de fire køretøjer er en lastbil og en tankvogn.

Det skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter sent torsdag aften.

- Uheldet er sket midt på Kalvebodbroen i udgående retning, skriver beredskabet.

Uheldet spærrer Amagermotorvejen i vestgående retning, skriver Københavns Politi på Twitter.

- Grundet alvorligt færdselsuheld på Amagermotorvejen ved Kalvebodbroerne i vestgående retning er motorvejen pt. spærret i denne retning, skriver politiet.

- Trafik omledes ved afkørsel 20. Find alternative ruter og giv plads til udrykningskørsel i nødspor, lyder opfordringen videre fra politiet på Twitter.

Vejen ventes at være spærret frem til et tidspunkt mellem klokken to og fire, vurderer Hovedstadens Beredskab omkring midnat.

Der er ingen oplysninger om, hvorvidt der er nogen tilskadekomne i forbindelse med færdselsuheldet.

Kalvebodbroerne er en fast forbindelse mellem Sjælland og Amager via den kunstige ø Skædderholmen.

Det er en motorvejsforbindelse, men der er også en stiforbindelse for cyklister og fodgængere.

/ritzau/