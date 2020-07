Et frontalt sammenstød mellem en personbil og en lastbil på Tøndervej ved Øster Lindet har kostet en mand livet.

Manden er ikke identificeret med sikkerhed, men Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at der er tale om en 45-årig mand fra Kolding.

Det fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

»Vi har været i kontakt med den 45-åriges forældre, og de skal så gennem særlige kendetegn give en endelig bekræftelse på, at vi har identificeret den rigtige,« siger vagtchefen.

Derudover fortæller han, at de foreløbigt ikke kan fortælle meget om årsagen til sammenstødet, og at føreren af lastbilen er 'stærkt chokeret' over, hvad der er sket.

På Twitter skriver Syd- og Sønderjyllands Politi, at man er i gang med at bjerge lastbilen.

Derfor vil Tøndervej mellem Lauenborgvej og Aabenraavej være lukket i en times tid endnu.

En bilinspektør har været på stedet for at foretage nærmere undersøgelser af forløbet.