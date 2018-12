Det er svært at forestille sig, hvilke tanker der er gået gennem hovedet på den gerningsmand, der står bag et alvorligt hærværk på en legeplads i Nordsjælland.

På en legeplads i Frederiksværk har en ukendt gerningsmand monteret en kniv på en rutchebane. Det skriver avisen Sn.dk.

Kniven var klistret fast på kanten. Præcis dér, hvor små børnefingre ville gribe fat, inden et barn ville tage turen ned ad rutchebanen.

»Det er meget ubehageligt og voldsomt. Man forestiller sig sådan en lille purk, der bliver revet op hele vejen ned,« siger Hans Bendix, der er serviceleder ved Arresø Boligselskab og har ansvar for det daglige opsyn med legepladsen, der ligger i boligområdet Skovfogedvænget.

Det er et rent held, at ingen børn endnu er kommet til skade. Heldigvis blev hærværket opdaget ved en rutinemæssig inspektion, og ikke fordi et barn havde revet fingre eller arme til blods.

Legepladsen, der blev sat op i august, skulle godkendes af en inspektør, før den kunne tages i brug. Det skete mandag, da legepladsinspektøren var i Frederiksværk og blev ubehageligt overrasket over sit fund.

Selvom han har godkendt 3.000 legepladser i sin karriere, havde han aldrig oplevet noget lignende, siger Hans Bendix til avisen.

Sådan så rutchebanen ud, da inspektøren kom på besøg. Foto: Politiet

Hærværket blev straks anmeldt til politiet i Nordsjælland, der mener, at kniven kunne have forvoldt fare for liv og førlighed.

Arresø Boligselskab har advaret beboerne på Skovfogedvænget om hærværket og beder forældre om at holder ekstra godt øje med deres børn, når de leger i området.

Desuden har boligselskabet valgt at inspicere legepladsen to gange hver dag for at sikre sig, at gerningsmanden ikke vender tilbage.