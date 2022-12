Lyt til artiklen

Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Bernstorffsgade ved Københavns Hovedbanegård,

Det skriver Hovedstadens beredskab på Twitter.

Her har en bil påkørt flere fodgængere.

Bernstorffsvej er spærret helt af.

»Vi assisterer akutberedskabet med behandling af tilskadekomne. Hændelsen vil nok vare 30 minutter endnu, og inden vejen er åben,« skriver Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskab oplyser, at to personer er blevet påkørt, og at føreren af bilen også skal tilses.

»Bilen har påkørt muren ovre ved Tivoli, og der er jo et hav mennesker, så der er mange, der er chokeret,« siger Martin Kjærsgaard, operationschef hos Hovedstadens Beredskab.

Københavns Politi fortæller, at føreren af bilen er kørt til tjek på skadestuen. Vedkommende er umiddelbart lettere tilskadekommen. Den ene fodgænger blev tilset på stedet, mens den anden er kørt til skadestuen og umiddelbart lettere tilskadekommen.

Bilen er kørt med fronten ind i Tivolimuren.

Hvordan færdselsuheldet kunne ske, ved man ikke endnu, oplyser Københavns Politi.

»Vi er ved at klarlægge, hvordan det kunne ske ved at tale med vidner ude på stedet« siger vagtchef hos Københavns Politi, Jess Voldager.

De fik anmeldelsen 20:30.