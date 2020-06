Østjyllands Politi er onsdag formiddag rykket ud til et 'alvorligt' færdselsuheld ved Hammel.

Det skriver politiet på Twitter.

Ulykken er fundet sted på Hammelvej ved Hammel vest for Aarhus.

Politiet skriver på Twitter, at man er ved at danne sig et overblik over ulykken.

Derfor, skrives det, har man ikke yderligere oplysninger om sagen.

Af den årsag står det heller ikke klart, hvad der præcist er sket.

Ej heller står det klart, hvorfor Østjyllands Politi bruger betegnelsen 'alvorlig'.

B.T. følger sagen.