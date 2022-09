Lyt til artiklen

Der er onsdag aften sket en alvorlig ulykke på Bordingvej.

Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

»To biler er kørt sammen og en er fløjet på Skejby, mens den anden er fløjet til Gødstrup,« fortæller Jens Claumarch, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Han kan ikke komme nærmere de to personers tilstand, men ulykken er sket på en landevej, og der er »store skader på bilerne,« lyder det.

Vagtchefen fortæller også, at man i første omgang ikke kunne finde den ene bil. Det viste sig så, at den var endt i en have.

Umiddelbart har der kun været to personer involveret i ulykken.

»Men vi var ude at lede med hunde for at sikre, at der ikke var flere personer involveret.«

En bilinspektør er nu på vej til stedet for at klarlægge hændelsesforløbet.

Politiet modtog anmeldelsen 22.21.