Der er sket et alvorligt færdselsuheld øst for Varde på Tingvejen nord for Hellevej i det Sydvestligejylland.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi overfor B.T.

»Det er et ret alvorligt uheld,« lyder det fra Erik Lindholdt hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Der er to køretøjer impliceret, hvor et af dem er en lastbil. Vi har spærret strækningen af på Tingvejen mellem Starupvej og Hellevej.«

Politi, redning og lægehelikopter befinder sig på stedet, men politiet kan på nuværende tidspunkt ikke komme nærmere ind på de involverede, så det vides ikke om der er personer, der er kommet slemt til skade.

Den afspærret strækning strækker sig cirka fem kilometer.

Derudover melder politiet, at man skal finde en alternativ rute.

Opdateres …