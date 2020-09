Der er mandag tidlig morgen sket et færdselsuheld på Bladstupvej i Otterup på Fyn.

Her har en 31-årig mand fået hovedtraume.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Ulykken fandt sted på dtrækningen mellem Bladstupvej og Stomosevej, skriver politiet. Der var tidligere spærret, men nu er der åbnet op igen.

I en opdatering fra politiet lyder det, at der er tale om en 31-årig mand, som mistede herredømmet over sin bil og kørte ind i en modkørende.

Den 31-årige er kommet så slemt til skade med sit hoved, at han er blevet kørt til Odense Universitetshospital, skriver politiet.

Den modkørende skal være sluppet med 'mindre knubs', lyder det.

Det oplyses videre, at der er en bilinspektør på vej til stedet, som skal foretage undersøgelse på stedet.

I det oprindelige tweet skrev politiet om hændelsen:

'Pga. et alvorligt færdselsuheld er Bladstrupvej i Otterup spærret mellem Stomosevej og Hjadstrupvej de næste par timer. Bilinspektøren er på vej for at lave sine undersøgelser.'

B.T. følger sagen.