Nordsjællands Politi rykker netop nu ud til et alvorligt færdselsuheld på Motorring 3 ved Søborg i nordgående retning.

Det oplyser vagtchef Lasse Michelsen til B.T.

»Vi fik meldingen klokken 14.22, men jeg har ikke første patruljevogn derude endnu. Alt er spærret,« siger han 14.26.

På Twitter skriver politiet, at de er massivt til stede, samt at alle spor er spærret i sydgående retning, mens et spor er åbnet i nordgående retning.

@BeredskabOest har afsendt en større redningsudrykning til #Helsingørmotorvejen sydgående retning omkring Gentofte. Lastbil er iflg. de først meldinger væltet ned over personbil. 6 redningskøretøjer, herunder kran og svært redningsmateriel er på vej fra 3 brandstationer #berosdk — Beredskab Øst (@BeredskabOest) May 5, 2021

Der er for nuværende ingen meldinger om tilskadekomst.

Beredskab Øst har sendt seks redningskøretøjer til stedet, heriblandt en kran og 'svært redningsmateriel.'

Trafikinfo melder, at man først forventer at kunne åbne vejen igen sidst på eftermiddagen. Der er massive kødannelser, og bilister skal forvente en forlænget rejsetid på op til halvanden time.

Bilister skal derfor være tålmodige »lidt tid endnu«, lyder det.

B.T. følger sagen.