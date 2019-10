Et færdselsuheld har onsdag eftermiddag ramt Hovedvej 15, Herningvej. En person dræbt.

På Twitter beskriver politiet ulykken, som kaldes 'alvorlig'.

I en opdatering skriver politiet onsdag aften, at en 21-årig mand er afgået ved døden. En anden person, som var involveret i ulykken, er 'svært tilskadekommen' og er bragt på hospitalet.

Vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj fortalte onsdag eftermiddag til B.T., at to personer var kommet svært til skade - den ene af dem er den afdøde:

»Der er tale om en personbil, der er kørt frontalt sammen med en varebil. Det er de to førere af bilerne, som er kommet svært til skade,« siger Ole Vanghøj.

»Umiddelbart er der noget, der tyder på, at ulykken er sket, da personbilen svinger ud for at overhale en traktor. Så kører de to biler frontalt sammen,« siger vagtchefen.

Ulykken er fundet sted på Hovedvej 15 mellem Brejning kryds Hovedvej 11 i øst og Røgind Krydset Hovedvej 28 i vest. Vejen var spærret i adskillige timer efter ulykken, da politiets teknikere arbejder på stedet.

