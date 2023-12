Der er fundet et 'alvorligt' færdselsuheld sted på Bornholm fredag eftermiddag.

Det skriver Bornholms Politi på X.

Og over for B.T. bekræfter vagtchefen, at de arbejder med et 'alvorligt færdselsuheld', men at de ikke kan oplyse yderligere for nuværende.

Mere præcist er uheldet fundet sted på Almindingensvej ikke langt fra nummer 57 ved Østermarie, skriver politiet.

Mens der arbejdes på stedet er vejen helt spærret.

Hele politiets opslag lyder på følgende måde:

'Alvorligt færdselsuheld på Almindingensvej nær nr. 57 ved Østermarie. Vejen er spærret for gennemkørsel. Ikke yderligere for nærværende. Opdateres.'

Det står med andre ord ikke klart, hvad der er sket ved færdselsuheldet eller, hvor mange der er involveret.

B.T. følger sagen.