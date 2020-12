Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Hovedvej 24 ved Store Darum nær Esbjerg og vejen vil være spærret i et stykke tid.

Det bekræfter vagtchef Karsten Høy for Syd- og Sønderjyllands Politi i Esbjerg overfor B.T.

Ifølge politiet er en person kommet alvorligt tilskade.



Politiet har etableret en omkørsel via Varde Hovedvej og Gammel Darumvej, og politiet forventer, at Hovedvej 24 ved Store Darum vil være spærret i fire til fem timer endnu.

Politiet har tilkaldt en bilinspektør for at få svar på hvad der kan være årsagen til uheldet.

Opdateres...