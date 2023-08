Torsdag eftermiddag er der sket et alvorligt uheld på Gludvej i Horsens, hvor en personbil og en motorcykel er kørt frontalt sammen.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T.

»Føreren af motorcyklen er alvorligt tilskadekommen,« oplyser vagtchef Mads Flansmose.

Han tilføjer, at politiet for nuværende ikke kan komme ulykkens omstændigheder nærmere, da de pårørende endnu ikke er blevet underrettet.

Politiet fik anmeldelsen om uheldet 16.05, hvor trafikken siden har spærret vejen.

Vagtchefen oplyser dog, at de er ved at være færdige på stedet og, at trafikken er åben igen.

