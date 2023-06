Der er sket et alvorligt færdselsuheld i Køge.

Uheldet er sket på Hellebækvej i Køge, og der er tale om alvorlig personskade.

Det fortæller Asger Bechstrøm, der er vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»Der er tale om en mand, der får et ildebefindende, og så kører han først over i modsatte vognbane og rammer nogle parkerede biler, hvorefter han kører tilbage i sin egen bane og kører ind i en Tesla. Manden er i kritisk tilstand,« fortæller vagtchefen.

Der er ikke andre personer, der kom til skade i uheldet.

Vejen er spærret mellem Egedesvej og Ølsemaglevej.

»Der vil nok være spærret halvanden time endnu, så man få finde en anden rute,« fortæller vagtchefen, der også kan berette om et andet uheld i kredsen.

»Der er to biler, der er stødt sammen på Køge Bugt Motorvejen. Det skulle ikke være alvorligt, men det kommer til at tage noget tid at rydde op. En bane er spærret, så der kommer nok til at dannes noget kø i forbindelse med myldretiden,« siger han.