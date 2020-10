Redningsmandskab og politi er til stede på Vinkelvej i Viborg som følge af et alvorligt færdselsuheld.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Der er tale om en fører af en knallert, som er væltet ud foran en bil. Knallertkøreren er i kritisk tilstand og er fløjet til Skejby Sygehus med helikopter.

Uheldet har lukket Vinkelvej, der ligger i Bruunshåb i Viborg. Vejen forventes spærret indtil klokken 19.30 torsdag.

Af den årsag anbefaler politiet bilister at køre ad alternative ruter, eventuelt syd for Vinkelvej, lyder det.

B.T. har været i kontakt med Midt- og Vestjyllands Politi, der siger, at de ikke har yderligere oplysninger for nuværende.

Men ifølge et udsendt tweet er der tale om et alvorligt færdselsuheld.

Det er endnu for tidligt at konkludere, hvordan ulykken nærmere bestemt er sket. En bilinspektør er fremme ved stedet for at foretage undersøgelser, der skal fastslå årsagen til ulykken.

De pårørende er underrettet.