En endnu uidentificeret person mistede lørdag morgen herredømmet over sin bil i Århus og smadrede ind i autoværnet.

»På grund af alvorligt færdselsuheld i det vestlige Århus, har vi spærret Åby Ringvej i nordlige retning mellem Søren Frichs Vej og Silkeborgvej. I den modsatte retning er en af vognbanerne spærret,« skriver Østjyllands politi på Twitter.

Vagtchef, Michael Ørum uddyber overfor B.T.:

»Der er tale om et solouheld. Et køretøj med en person kørte af Åby Ringvej i den nordlige retning. Vejen svinger til venstre, og han mister så herredømmet over køretøjet og rammer i højre side autoværnet og bliver kastet kraftigt tilbage,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Personen krydser midterrabatten og ender ovre i den del af kørebanen, der er forbeholdt modsatte retning.«

Østjyllands politi har endnu ikke identificeret personen endnu. Al trafik i området er på nuværende tidspunkt sat i bero.

Michael Ørum tilføjer, at personen er blevet kørt på traumeafdelingen på Skejby Sygehus.

»Umiddelbart lød det alvorligt, men vi har ikke fået noget nærmere at vide endnu.«