En 20-årig fyr fra Viby mistede lørdag morgen herredømmet over sin bil i Århus og smadrede ind i autoværnet.

»På grund af alvorligt færdselsuheld i det vestlige Århus, har vi spærret Åby Ringvej i nordlige retning mellem Søren Frichs Vej og Silkeborgvej. I den modsatte retning er en af vognbanerne spærret,« skrev Østjyllands politi på Twitter tyve minutter over otte.

Vagtchef, Michael Ørum uddybede overfor B.T.:

»Der er tale om et solouheld. Et køretøj med en person kørte af Åby Ringvej i den nordlige retning. Vejen svinger til venstre, og han mister så herredømmet over køretøjet og rammer i højre side autoværnet og bliver kastet kraftigt tilbage,« siger vagtchefen og fortatte:

»Personen krydser midterrabatten og ender ovre i den del af kørebanen, der er forbeholdt modsatte retning.«

Al trafik i området blev sat i bero.

Michael Ørum tilføjede, at manden, der umiddelbart efter blev kørt på traumeafdelingen på Skejby Sygehus, ikke er i livsfare.

»Han slap nådigt. Bilen er voldsomt medtaget, så det tyder på han kørte med en høj hastighed. Han har fået taget blodprøve, men vi ved endnu ikke, om han var påvirket under kørslen.«

Klokken 10:35 fjernede politiet afspærringen igen, så formiddagstrafikken kunne glide videre.