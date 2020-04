Torsdag formiddag er der sket et alvorlig færdselsuheld på Roskildevej ved Ringsted.

Det bekræfter Midt- og Vestsjællands Politi over for B.T.

»Uheldet skete omkring klokken 7.55, hvor en lastbil og en personbil stødte sammen,« siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard og tilføjer:

»De er tilkaldt en bilinspektør for at lave undersøgelser på stedet, og det gør vi kun, når der er tale om et alvorligt uheld.«

Klokken 10.18 oplyser politiet på Twitter, at en mandlig fører af personbilen er bragt til sygehuset.

Føreren af lastbilen, som er en grisetransport, er uskadt,.

Ulykken skete på Roskildevej rute 14 ved Slettebjergvej mellem Egemose og frakørsel mod Jystrup.

Vejen var som følge af uheldet spærret i begge retninger.

Politiet oplyser dog, at vejen igen er åbnet for trafik i begge retninger.

Der var som følge af afspærringen opstået lang kø i begge retninger, som det dog ifølge P4 Trafik går forholdsvist hurtigt med at få afviklet.

Uheldet er sandsynligvis sket ved venstresving ind foran den modkørende lastbil.

Opdateres...