Der er lørdag eftermiddag sket et alvorligt færdselsuheld med flere tilskadekomne.

Uheldet er sket i Holbæk ved krydset Gl. Ringstedvej og Valdemar Sejrsvej.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Området er helt spærret i forbindelse med politiets arbejde.

'Helikopter er på vej. Giv plads til redningsindsatsen og undgå krydset', tilføjer politiet.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at der er mindst to tilskadekomne.

»Den ene er ukontaktbar, og derfor har vi tilkaldt helikopter. Det er en alvorlig ulykke,« siger vagtchef Lars Gallaz.

Til TV2 Øst oplyser politiet, at to biler er kørt sammen, hvorefter den ene bil har ramt to fodgængere.

En af fodgængerne er i kritisk tilstand med hovedtraumer.

B.T. følger sagen.