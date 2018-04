Nordsjællands Politi melder om et alvorligt færdselsuheld på Hundestedvej ved Ellevej i Frederiksværk.

Ifølge politiet er to biler kørt sammen.

»Vi er lige ankommet til stedet, så vi ved ikke meget endnu. Det ser alvorligt ud med flere fastklemte personer. I den ene bil har siddet tre mennesker, jeg ved ikke, hvor mange, der har siddet i den anden,« siger Jan Hedager, der er vagchef hos Nordsjællands Politi.

Opdatering:

Kort efter politiets første melding løb flere indformationer fra ulykkestedet ind. En kvinde på 50 år er i kritisk tilstand.

»I alt er der fem person kommet til skade. Fire er kørt til Hillerød skadestue, mens en kvinde på 50 år er i kritisk tilstand og derfor er fløjet til Rigshospitalet,« siger Jan Hedager og tilføjer:

»Fordi det viser sig, at en kvinde er kommet alvorligt til skade, er der sendt tekniske undersøgere til stedet for at undersøge omstændighederne nærmere.«

Det betyder, at vejen mindst vil være lukket en time endnu. Derfor anbefaler Nordsjællands Politi, at bilister finder alternative ruter.

