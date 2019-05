En ung mand blev fredag formiddag ramt af en bilist, mens han var i gang med en enkeltstart under et cykelløb i Odder.

Den mandlige cykelrytters tilstand blev først betegnet som alvorlig.

Siden er melding blevet til, at den 18-årige cyklist er hårdt kvæstet.

Vi har ikke yderligere info om ulykken p.t. Vi opdaterer, når vi ved mere, oplyser Østjyllands Politi på Twitter:

Ulykken fandt sted på Ballevej i byen.

'Cyklisten er en ung mand, der var i gang med at køre enkeltstart under et cykelløb på stedet,' oplyser politiet, som fortsætter:

'Af ukendte årsager kom en 27-årig kvindelig bilist forbi afspærringen på stedet og ramte ind i cyklisten.'

Til Ritzau fortæller pressemedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen, at den unge mand er 'kommet alvorligt til skade'.

Han ønsker ikke at oplyse, hvor gammel den pågældende mand er. Det skyldes, at alle pårørende endnu ikke er blevet underrettet.

På Twitter oplyser cykelløbet Tour de Himmelfart, som afholdes fra 30. maj til 1. juni, at man har valgt at aflyse resten af etapen:

'Pga. en alvorlig trafikulykke har chefkommissæreren valgt at aflyse resten af 3. etape. Mere information følger,' lyder det.

Den unge mand er kørt til behandling på hospitalet.

Politiet er endnu på stedet og er ved at undersøge ulykken nærmere.

På Twitter opfordrer man bilister om at vise hensyn:

'Vi anmoder bilister og andre om at vise hensyn og finde alternative veje,' lyder opfordringen fra politiet..

Odder Kommune oplyser på sin hjemmeside, at cykelløbet Tour de Himmelfart er et af Europas største cykelløb for drenge og piger i alderen 9-18 år.

Der var ventet omkring 750 deltagere fra forskellige lande.

Opdateres...