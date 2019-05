Fredag aften er der sket et alvorligt færdselsuheld på Nordre Ringvej i Ringsted.

Politiet arbejder klokken 22.40 på stedet, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi har et færdselsuheld, som vi arbejder på i øjeblikket. Det er to biler i et alvorligt færdselsuheld, siger vagtchef Sonny Bonde.

Billeder fra stedet viser, at der er en helikopter på stedet.

Sonny Bonde kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange personer, der er kommet til skade, eller hvilken tilstand de tilskadekomne er i.

