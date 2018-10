Et alvorligt uheld på Rute 22 ved Slagelse har medført, at en mand er i kritisk tilstand.

»Et ægtepar sad i den ene bil. Manden er i kritisk tilstand og blev fløjet til Rigshospitalet i helikopter, mens hustruen er lettere tilskadekommen,« fortæller vagtchef ved Sydsjællands Politi, Jan Nielsen, til B.T.

Ifølge aftenens vagtchef, Kent Edvardsen, var der to biler involveret i uheldet, som spærrede Rute 22 i begge retninger i flere timer.

Tidligere onsdag aften sagde Kent Edvardsen til B.T.:

»Vi ved ikke mere end, at der har været to køretøjer involveret. Hvis det drejer sig om en alvorlig skade eller dræbte, tilkalder man altid bilinspektøren, som skal være med til at løfte opgaven. Og han er ankommet til stedet 20.25.«

Det bekræfter Jan Nielsen, som fortæller, at bilinspektøren er færdig på stedet og vil undersøge de implicerede biler i morgen for at fastslå, hvorfor og hvordan ulykken skete.

I den anden bil, som var involveret i uheldet, befandt sig en mand, som ikke er kommet til skade.

Uheldet skete mellem frakørslen mod Vollerup og frakørsel mod Skørpinge, hvor der nu er spærret i begge retninger.

Vejen er nu genåbnet for trafik.