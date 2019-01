Efter en ulykke følger en tid, hvor de involverede kan være plaget af svære minder og psykisk ustabilitet.

En alvorlig ulykke kan sætte svære psykologiske reaktioner i gang.

Derfor kan det være afgørende, at de overlevende får bearbejdet deres oplevelser - og at de selv forstår, hvad de egentlig har været indblandet i.

Det forklarer chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen fra Krisepsykologisk Klinik på Rigshospitalet efter en alvorlig togulykke onsdag morgen på Storebæltsbroen.

- Det, der er allervigtigst for de involverede, er at få struktur og fakta og dermed forstå, hvad der sket. Det er meget vigtigt at få struktur i en situation, hvor alt virker kaotisk.

- Meget af det, der sker ved en ulykke, har man typisk ikke nået at opfatte. Det kan have været meget voldsomt, siger Anders Korsgaard Christensen.

Han tilføjer, at mennesker i forbindelse med ulykker ofte kan have forvrængede opfattelser af hændelsen og være i tvivl om, om de selv har handlet korrekt.

Når man kommer på afstand af ulykken, er det vigtigt fortsat at tale om de tanker, som de involverede har. Men også at vende tilbage til hverdagen.

- Nogle vil være bange for, at noget lignende skal ske igen. Nogle vil være opfarende og ukoncentrerede. Så man prøver at sætte de reaktioner ind i et normalt perspektiv, og man prøver at afdramatisere dem.

- Mange vil have en række ganske voldsomme syns- og lydindtryk, som de virkelig er plagede af, siger Anders Korsgaard Christensen.

Passagererne og personalet på et InterCity-lyntog var onsdag morgen involveret i en ulykke på Storebæltsbroen. Seks personer mistede livet, mens 16 blev kvæstet. De 16 er alle uden for livsfare.

/ritzau/