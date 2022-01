Første brag lød i 10-pausen. Næste lød i 12-pausen, hvor en hund fik alvorlige skader.

Kirkebjerg Skole i Vanløse havde torsdag det, der i en besked på Aula bliver kaldt »flere uheldige episoder« med fyrværkeri.

I beskeden, som er sendt ud til forældrene til skolens 7. klasse-elever, beder en afdelingsleder forældrene tage en snak med deres børn.

»Flere elever fra 7. årgang har kastet fyrværkeri fra skolens toiletter ud i containergården, og nogle elever har også senere kastet fyrværkeri ind i nærvedliggende haver.«

»Desværre med alvorlige skader til følge for en af naboernes hunde,« lyder det i beskeden.

Overfor B.T. bekræfter skoleleder Bjarne Oppelstrup, at elever torsdag formiddag fyrede krudt af på skolens grund.

Og at han senere fik en henvendelse fra en nabo, der nu var nødsaget til at køre sin hund til dyrlæge efter at være blevet ramt af krudt.

»I den forbindelse undersøger vi, om vi kan finde ud af, hvem der står bag. Vi får et meget flygtigt signalement,« forklarer han og fortsætter:

»Vi finder gruppen fra toiletterne, og en dreng påtager sig ansvaret for at have kastet fyrværkeri ud af vinduet. Men ingen vil påtage sig ansvaret eller kendskab til det fyrværkeri, der blev kastet ind i nabohaven.«

Bjarne Oppelstrup understreger, at skoleledelsen dermed ikke med sikkerhed kan vide, om det er skolens elever, der står bag hundens skader.

Og at man har underrettet naboen herom.

»Vi har beklaget rigtig meget, hvis det er elever herfra, der har forårsaget skaderne. Man får helt ondt i maven af at tænke på det. Vi kan bare ikke sige med sikkerhed, at det er elever herfra, der står bag,« forklarer skolelederen.

Tilføjer, at sagen nu er overdraget til SSP.

»Vi ser alvorligt på det. Det vigtige er at finde ud af, om der er noget, der skal sanktioneres. I første omgang har vi forholdt os til og håndteret sagen samt sikret, at der ikke sker gentagelser.«

Bjarne Oppelstrup fortæller, at episoderne ikke har givet anledning til politianmeldelse fra skolens side.

Og til B.T. oplyser Københavns Politi, at man ikke umiddelbart har modtaget anmeldelser om fyrværkeri i området.

B.T. ville gerne have talt med hundeejeren, men det er endnu ikke lykkedes os at identificere pågældende.