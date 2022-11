Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 25-årige mand skal tirsdag møde i Retten i Aalborg, hvilket kan ende med en udvisningsdom.

Det skriver TV 2 Nord.

Manden er tiltalt for at have udsat sin tidligere kæreste og ægtefælle for fysisk og psykisk vold samt chikaneret kvinden i mere end et år.

Af politiets anklager fremgår det, at manden har slået kvinden på kroppen og i hovedet, til dels mens hun lå ned.

Han skulle desuden have sparket og bidt hende på kroppen og have holdt en pude over kvindens hoved, mens han holdt fat i hendes hænder, og råbte noget i stil med, at 'enten skal du dø, eller også skal jeg'.

Manden skulle også systematisk have kaldt kvinden for 'luder', 'kælling', 'slange' og andre nedladende ord.

Det er politiets opfattelse, at manden brugte psykisk og fysisk vold for at kontrollere kvinden.

Politiet formoder desuden, at manden kontrollerede hvilket tøj kvinden gik i, hvor hun gik hen og hvem hun var sammen med.

Sagen førte til, at manden i august fik et tilhold mod manden, som betød, at han fik forbud mod at kontakte kvinden.

Det stoppede dog ikke den 25-årige mand, der i stedet sendte småbeløb med små beskeder næsten 1.600 gange på Mobilepay.

Manden sidder i øjeblikket varetægtsfængslet.

Det fremgår ikke, hvordan manden forholder sig til anklagerne. Men af anklageskriftet fremgår det, at sagens anklager lægger op til en udvisning, hvis han erklæres skyldig.