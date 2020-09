En deltager er kommet alvorligt til skade under DM i faldskærmsudspring.

Deltageren modtager lige nu hjertemassage på stedet.

Det skriver TV Midtvest, og Midt- og Vestjyllandspoliti bekræfter ulykken overfor B.T.

Der er tilkaldt både en lægehelikopter og en ambulance til Herning Lufthavn, hvor konkurrencen har fundet sted.

Er du til stede ved DM i faldskærmsudspring? Så skriv til saln@bt.dk

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen, oplyser, at ambulancen blev sendt afsted klokken 9.05 søndag morgen.

»Der er sket en hård landing derude. Det lyder til at være alvorligt,« siger han til B.T. og tilføjer, at politiet netop er ankommet derude.

Ulykken er sket i forbindelse med en konkurrence, hvor faldskærmsspringeren skal ramme vand, inden han lander på jorden - den disciplin, man i faldskærmsverdenen kalder 'swooping' - skriver TV Midtvest.

Her skal faldskærmsspringeren glide over et bassin med vand, lige inden springeren når jorden.

Opdateres..