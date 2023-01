Lyt til artiklen

Fredag formiddag har der været en alvorlig ulykke i Kolding.

En person var teknisk fastklemt efter ulykken, og i alt to er kørt på hospitalet.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer.

»To personbiler stødte sammen, og to personer er kørt til kontrol og eventuel behandling på sygehuset,« siger vagtchefen.

Der skulle ifølge Halfdan Kramer ikke være tale om alvorlig personskade.

Ulykken skete i krydset mellem Vestre Ringgade og Ålegården og blev anmeldt klokken 09.31.

Den ene person var, som nævnt indledningsvis, teknisk fastklemt, hvilket vil sige, at en person enten ikke er i stand til at komme ud af bilen selv, eller at det af ambulancepersonalet bliver vurderet, at vedkommende for en sikkerheds skyld ikke skal forlade køretøjet på egen hånd på grund af risikoen for, at det kan forværre eventuelle skader.

Hvorfor bilerne stødte sammen, ved politiet endnu ikke.

»Hændelsesforløbet vil blive undersøgt af bilinspektøren og på baggrund af afhøringer af vidner og de implicerede parter,« siger Halfdan Kramer og tilføjer, at det endnu ikke har været muligt for politiet at tale med førerne af de to biler, idet de er kørt på sygehuset.

Krydset blev spærret på grund af politiets og redningsmandskabets arbejde, men blev genåbnet klokken 10.29.

Idet ulykken skete, efter at morgentrafikken var klinget af, medførte den ikke større trafikale problemer.