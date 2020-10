Natten til mandag klokken 00.37 modtog politiet en anmeldelse om en alvorlig færdselsulykke.

På stedet kunne man konstatere, at en 45-årig mand fra Rødovre havde fået alvorlige kvæstelser.

Det fortæller Lars Galasz vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Uheldet skete på Vestmotorvejen mod øst efter Vemmedrup.

Der er tale om et solouheld, hvor manden har mistet kontrollen over sin bil og ramt autoværnet ad flere omgange.

»Manden bliver fastklemt mellem bil og autoværn, da han ryger ud af bilen,« siger vagtchefen.

Han bliver bragt til Rigshospitalets traumecenter, og omkring 04.30 får politiet så besked om, at han er stabil og nu er på intensiv.

»Det er en slags uheld, som vi ofte ser have en dødelig udgang, så indtil videre har han været meget heldig,« fortæller vagtchefen og slår fast, at han er stabil lige nu, men at det kan vende.

Han fortæller også, at de hidtidige undersøgelser på stedet viser, at manden han har kørt omkring 130 kilometer i timen, som er det tilladte.

Nu bliver rapporten skrevet færdig, og så kommer der en erklæring fra bilinspektøren.

Derudover holder politiet øje med mandens tilstand, og hvis det går godt, skal han afhøres på et tidspunkt.

De pårørende er underrettet.