Der er sket en alvorlig ulykke i østgående retning på Ny Lillebæltsbro.

Det skriver Sydøstjyllands Politi og Fyns Politi på Twitter. Fyns Politi var kørt afsted for at hjælpe den sydøstjyske politienhed.

Fyns Politis vagtchef, Henrik Krøjgaard oplyser til B.T., at man har fundet en død mand på vejbanen og derfor spærrede man tidligere broen, men ifølge Vejdirektoratet er broen åben igen.

Sydøstjylland Politis vagtchef, Hans Hoffensetz siger til B.T., at politiet er i gang med at danne sig et overblik over situationen og kan ikke komme yderligere i detajler på nuværende tidspunkt. Det gælder blandt andet hvorfor han befandt sig på vejbanen og hvad der herefter er sket.

Vagtchefen bekræfter, at der holder to biler tilbage på stedet og man formoder, at den ene af bilerne tilhører den afdøde mand. Her er den ene af de implicerede biler en lastbil, og ifølge politiet er det en udenlandsk chauffør, så politiet afventer en tolk, før de kan lave en afhøring i forbindelse med ulykken.

Politiet har en formodning om, hvem den afdøde mand er, men de pårørende er endnu ikke underettet.

Broen er åben igen og man kan muligvis forvente længere rejsetid.

