En alvorlig færdselsulykke fandt onsdag formiddag sted ved Sydkystens Gymnasium i Ishøj, hvor en ung kvinde kom så slemt til skade, at hun meldes i livsfare.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi til BT.

»Akutlægen vurderede, at hun var i livsfare, og vi har ikke hørt andet siden,« oplyser vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Morten Steen, kort før klokken 17.30.

Ulykken fandt sted onsdag formiddag, og siden har politiet arbejdet på at undersøge omstændighederne nærmere.

»Vi er stadig i gang med afhøringer med videre, så der er ikke noget nyt udover det,« siger vagtchefen.



Politiet har ikke ønsket at oplyse nærmere detaljer om ulykken, men har meddelt, at der var tale om en alvorlig ulykke, som angiveligt er sket i 'grov kådhed'.

Daniel Blum, der er vicedirektør for NEXT, som Sydkystens Gymnasium hører under, fortæller til BT, at den unge kvinde kom til skade, da hun faldt af en bil.

»Det er kådhed i et spisefrikvarter, hvor en ung pige sætter sig på en køler og kommer til skade, da bilen kører. Det er alvorligt, når man falder ned fra en bil,« siger Daniel Blum.

Han forklarer desuden, at man har tilbudt skolens elever psykologhjælp, hvis de skulle have brug for det.

»Vi gør, som vi altid gør, vi informerer skolens medarbejdere, elever og jf. vores beredskab, så hjælper vi vores elever ved at tale med dem og har en krisepsykolog, som vi bruger,« siger vicedirektøren.

Sydkystens Gymnasium var også tidligere på ugen involveret i en voldsom hændelse, da et større antal kampklædte politifolk rykkede ud til skolen, fordi en bortvist elev angiveligt var kommet med trusler mod uddannelsesinstitutionen.

Den unge mand blev efterfølgende anholdt af politiet. Han var tidligere samme dag blevet bortvist og var i den forbindelse kommet med trusler om et skoleskyderi mod skolen.

Københavns Vestegns Politi har onsdag oplyst, at de to hændelser ikke har noget med hinanden at gøre.