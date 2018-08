En motorcyklist er tirsdag den 28. august 2018 forulykket nær Ørsted på Djursland. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Med høj hastighed ramte motorcyklisten et hus på Rougsøvej, oplyser Østjyllands Politi. Det var ved 12.30-tiden, at der blev slået alarm om ulykken, oplyser politiet. /ritzau/. (Foto: Per Øxenholt/Ritzau Scanpix) Per øxenholt/Ritzau Scanpix