Silkeborgvej i Åbyhøj nær Aarhus har været spærret siden klokken 16 på grund af en alvorlig ulykke.

En person er alvorligt kvæstet, mens fire andre er kommet lettere til skade.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

»Vi har tilkaldt en bilinspektør til stedet, og han er gået i gang med sit arbejde. Der ligger desuden stadig vragdele ud over begge vejbaner, og derfor er vejen stadig spærret, siger Morten Hansen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til TV2 Østjylland.

Politiet er p.t. tilstede ved et færdselsuheld på Silkeborgvej ud for nr. 321 i Åbyhøj. Silkeborgvej er spærret i begge retninger, og der er lange køer. Derfor bedes alle køre ad alternative ruter. Vi har ikke yderligere kommentater til sagen lige nu #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) May 21, 2021

I alt er fire biler og et hus blevet beskadiget som følge af ulykken.

Færdselsuheldet er sket ved huset i nummer 321 på den østjyske vej i byen Åbyhøj. Vejspærringen varer indtil senere fredag aften.

»Silkeborgvej er spærret i begge retninger, og der er lange køer.«

»Derfor bedes alle køre ad alternative ruter,« oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ulykken er opstået ved, at en bilist er kommet ind på Silkeborgvej, hvorefter vedkommende har ramt en bil.