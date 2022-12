Lyt til artiklen

Der er sket et alvorligt færdselsuheld på Ledreborg Allé i Roskilde.

Her skrider en personbil med to voksne og et barn ud og rammer et træ.

Det ene barn er alvorligt kvæstet.

Det bekræfter MIdt- og Vestsjællands Politi til B.T.

»Vi får anmeldelsen om et solouheld klokken 12.50. Der er tale om en bil med fire personer, skrider ud og rammer et træ. Vi spærrer vejen i begge retninger af hensyn til redningsarbejdet.«

Alle er kørt til hospitalet for at modtage behandling, men det er kun det ene barn, som er alvorligt tilskadekommen.

Politiet har endnu ikke oplysninger omkring deres alder.

Tidshorisonten på afspærringen er ukendt.

