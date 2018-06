Opdateres: En mand, der siden mandag formiddag har siddet fast i lerholdig jord efter en arbejdsulykke i Lynge, er kommet fri. Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

- Manden er nu fri og skal en tur på skadestuen til tjek, skriver politiet på Twitter.

Mandag middag arbejder Nordsjællands Politi og Beredskab på at redde en mand, der er begravet levende på Lynge Bytorv.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

'Arbejdsulykke i forbindelse med gravearbejde ved Lynge Bytorv, hvor siderne i en udgravning er styrtet sammen. Mand sidder fast i sand. Der arbejdes på at få afstivet udgravningen, så manden kan komme fri. Vedkommende er i live. Pt intet yderligere.'

Politiet fortæller til B.T., at der stadig arbejdes på at få manden fri - lidt under to timer efter han sad fast i jorden, og at han stadig er i live. Politiet kan dog ikke udtale sig om hans tilstand.

I et nyt tweet forklarer Nordsjællands Politi, at der er tale om lerholdigt jord, hvilket gør arbejdet en del sværere end først antaget.

Billeder fra stedet viser et stort opbud af politi og redningsmandskab, der forsøger at få manden ud af den store mængde jord.

Der arbejdes stadig på at få manden fri. Første melding lød på, at han sad fast i sand. Der er imidlertid tale om lerholdigt jord, som gør arbejdet sværere end først antaget. Arbejdstilsynet er tilkaldt og er også på stedet. Vi opdaterer igen, når vi har nyt i sagen #politidk https://t.co/mOPHKG5IUF — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) June 4, 2018

