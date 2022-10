Lyt til artiklen

Der er sket en alvorlig ulykke i Skive.

Her er en 20-årig kvinde fra Stoholm kommet slemt til skade efter et styrt på et elløbehjul.

Det skriver TV Midtvest.

»Da hun blev fundet af en anmelder på kørebanen på Iglsøvej, var hun bevidstløs og blødte fra hovedet,« siger Mads Peter Larsen, der er politiassistent ved Lokalpolitiet i Skive.

Kvinden blev efter styrtet fløjet med helikopter til sygehuset i Skejby. Ifølge politiet er hendes tilstand i dag stabil, men kritisk.

Det er endnu ikke blevet fastlagt, hvordan ulykken indtraf, men politiet formoder, at der har været kraftig vind, som kan have skubbet kvinden omkuld.

Kvinden var lige kommet ud af et skovområde, og der var meget vind, som kan have skubbet hende ud i rabatten.

Selvom kvinden havde hjelm på, så var faldet så voldsomt, at hun havde flere skader i hovedet.

B.T. følger sagen.