En person er omkommet efter at have kørt frontalt ind i en lastbil på en hovedvej i Thy.

En person er mandag eftermiddag død af sine kvæstelser efter at have kørt frontalt ind i en lastbil på hovedvejen Oddesundvej ved Draget i Thy i Nordvestjylland.

Det skriver TV Midtvest.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyste tidligere på eftermiddagen, at der var tale om en alvorlig ulykke.

- Klokken 13.38 får vi en anmeldelse om, at en personbil er kørt frontalt ind i en lastbil, sagde Ole Vanghøj, vagtchef i Midt- og Vestjyllands Politi, til Ritzau.

Oddesundvej ved Solsortevej har siden ulykken været spærret, men ét spor er kort efter klokken 16.30 blevet genåbnet, skriver politiet på Twitter.

- Det er vanskeligt for os at lave en omkørsel derude, for der er kun den hovedvej derude. Men vi er deroppe og sender ekstra bemanding, så vi kan omdirigere bilister, sagde Ole Vanghøj tidligere på eftermiddagen.

Ifølge TV Midtvest ønsker politiet ikke at oplyse alder og køn på den afdøde. De nærmeste pårørende er underrettet.

/ritzau/